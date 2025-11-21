Kasım ayının son günlerine gelinmesine rağmen hava sıcaklıkları, özellikle Türkiye'nin batı kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.



Çok sayıda şehirde barajlardaki doluluk oranı endişe verici seviyelere inerken, kuraklık korkusunu rahatlatacak haber İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt'tan geldi.

Uzman isim, 2019'dan bu yana Türkiye'de etkili bir kış yaşanmadığına dikkat çekerken, mevcut meteorolojik göstergelerin bu yılın son zamanların en yağışlı kış mevsimine sahne olacağını gösterdiğini belirtti.



KRİTİK TARİH 20 ARALIK



Bozyurt, Türkiye'ye kuzeyden giriş yapacak karlı yağış dalgalarının 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında yoğunlaşmasını beklediklerini aktararak, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri için unutulmayacak bir kış mevsiminin kapıda olduğunu söyledi.



Avrasya kar örtüsünün bu yıla oldukça hızlı başladığını hatırlatan Bozyurt, mevcut parametrelere göre aralarında İstanbul'un da yer aldığı 40'a yakın şehrin merkezleri ocak ayında kar altında kalacak.

Bozyurt'un uyarısına göre bu yıl erken yağış alması beklenen şehirler şu şekilde:



- İstanbul

- Tekirdağ

- Edirne

- Kırklareli

- Balıkesir

- Çanakkale

- Bursa

- Bilecik

- Sakarya

- Kocaeli

- Yalova

- Artvin

- Rize

- Bayburt

- Trabzon

- Gümüşhane

- Giresun

- Ordu

- Tokat

- Amasya

- Samsun

- Sinop

- Çorum

- Kastamonu

- Bartın

- Karabük

- Zonguldak

- Düzce

- Bolu

- Çankırı

- Ankara

- Eskişehir

- Yozgat

- Sivas

- Kırıkkale









