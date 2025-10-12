A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti. Millilerin bu tarihi zaferi Bulgaristan’da şok etkisi yarattı.

Bulgaristan'ın, A Milli Takım karşısında aldığı 6-1'lik tarihi yenilgi, Bulgar basınında sert eleştirilere neden oldu. Ülkenin tanınmış teknik direktörü Velislav Vutsov da yaptığı açıklamada milli takımdan utandıklarını açıkladı. Vutsov, maçın ardından BNT'ye yaptığı açıklamada utanç verici bir yenilgi aldıklarını belirterek, " Aptallık korkunç. Oyuna 8 yeni oyuncu girdi. Birbirlerini tanımadıkları çok açık. Belki de ilk kez görüyorlardır. Yaş ortalamasını düşürmüş olmamızın ne önemi var. En iyiler milli takımda oynamalı. Milli takımdan utanmamalıyız ama utanıyoruz."

Bulgar medyasının attığı manşetler şu şekilde:

DNEVNIK:"Bulgaristan Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde bir kez daha ağır bir yenilgi aldı. Bu kez Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Türkiye'ye 1-6'lık skorla. Utanç verici sayısal ifadenin yanı sıra, şimdiye kadar Bulgaristan topraklarında galibiyet alamayan bu rakibe karşı tarihi bir yenilgi."

PLOVDIV24: "Bulgaristan, Dünya Kupası E Grubu'nda Avrupa bölgesinde mücadele eden Türkiye'ye, yeni milli teknik direktörü Alexander Dimitrov'un ilk maçında 1-6'lık skorla kabus gibi bir yenilgi aldı."

FROG NEWS: "Utanç verici: Türkiye Sofya'da bize karşı 6 gol attı. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilk resmi maçın üzerinden 100 yıl geçti ve bu, tarihimizin en ağır yenilgisi oldu. Üstelik bu yenilgi, bir Bulgar stadyumunda bu rakibe karşı aldığımız ilk yenilgiydi."

SEGA: "Türkiye, Sofya'nın ortasında milli takımımızla alay etti. Bu maç, yeni teknik direktörümüz Alexander Dimitrov'un ilk maçıydı, ancak o kesinlikle bunu sevgiyle hatırlamayacak."

ORNER: "Rezil. Bu güzel Türkçe kelime, Bulgaristan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki üçüncü maçındaki performansını tanımlamak için kullanılabilir. Türkiye, Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 6-1'lik skorla bizi ezerek yendi."