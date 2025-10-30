Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılan hastanelerden biri olan Avcılar Hospital, sessiz sedasız el değiştirdi. Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na ait hastane, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihale sonucunda 600 milyon liraya Daviva Grup Diyaliz Hizmetleri A.Ş.’ye satıldı.

DEĞERİ 768 MİLYONDAN 600 MİLYONA DÜŞTÜ

TMSF, Avcılar Hospital’ın ticari ve iktisadi bütünlüğünü 25 Mayıs’ta 768 milyon 100 bin liralık muhammen bedelle satışa çıkardı. Ancak alıcı çıkmaması üzerine ihale süreci uzatıldı. Yeniden düzenlenen ikinci ihalede hastanenin bedeli 600 milyon liraya indirildi.

TMSF’nin açıklamasına göre, ihaleyi Daviva Diyaliz Hizmetleri A.Ş. kazandı. “Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün satış işlemi, 24 Eylül 2025’te tamamlandı. Devir teslim süreci sonrası Sağlık Bakanlığı nezdinde ruhsat devri işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

‘YENİDOĞAN ÇETESİ’ SORUŞTURMASI SONRASI SATIŞ ONAYLANDI

Avcılar Hospital, bebek acil hastalarının özel hastanelere yönlendirilerek ölümlerine neden olunduğu iddia edilen “Yenidoğan Çetesi” davasında adı geçen kurumlar arasında yer alıyordu. Soruşturma kapsamında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atanmış, TMSF yönetimi devralmıştı. Bu süreçte Avcılar Hospital ile birlikte bazı özel hastanelerin ruhsatları iptal edilmişti.

Daviva Grup, 2008 yılında diyaliz hizmetleri alanında faaliyet göstermeye başladı. Şirket, 2023 ve 2024 yıllarında Alman sağlık devleri D.med Healthcare ve Fresenius Medical Care Nephrocare’in Türkiye’deki diyaliz merkezlerini satın alarak büyüdü.

19 ilde 53 diyaliz merkezi bulunan grup, 9 bini aşkın hastaya hizmet veriyor. 1300’den fazla çalışanı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Yavuz, aynı zamanda Özel Diyaliz Merkezleri Derneği Başkanı olarak görev yapıyor.