Bakan Tunç, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP lideri Özel'in dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Aktaş ile ilgili olarak, "704 yılda hapsini istiyor ama serbest geziyor. Ortalıkta dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşmıyor bilinmiyor. Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor. Gören görürse bilen olursa söylenir" sözlerine de yanıt veren Bakan Tunç şunları kaydetti:

"YASAĞI OLAN BİRİNİN KAÇMASI DİYE BİR ŞEY OLMAZ"

"Burada bütün iddiaları cevaplama noktasında değiliz. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, yurt dışı çıkış yasağı olan bir kişinin yurt dışına kaçması diye bir şey olmaz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel'in açıklamalarındaki iddiayı reddetmişti.

AKILLARA ÜNSAL BAN GELDİ

Hakkında borsa manipülasyonu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişisel verileri paylaşma ve mal varlığı aklama gibi çeşitli suçlamalarla açılmış dört ayrı dava bulunan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban yurt dışına kaçtı.

Ünsal Ban, 13 ay tutuklu kaldıktan sonra, kara para aklama suçundan yargılandığı davada etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilmişti.