Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Erzincan 4.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremin sonrası kentten olumsuz bildirim yapılmazken gözler ise deprem bilimcilerin yorumlarına çevrildi. "DEPREM KRİTİK YERDE" Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın" yorumunu yaptı. "BÜYÜK DEPREM HABERCİSİ SAYILMAZ" Prof. Dr. Osman Bektaş ise Görür'ün aksine "Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAF), Erzincan Segmenti’nin Doğu ucunda Refahiye segmentinde gelişen çok sığ bir deprem. Büyük deprem habercisi sayılmaz." ifadesini kullandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.