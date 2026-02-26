Kasım 2025’te Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Türkiye’nin havayolu şirketlerinden Onur Air hakkında iflas kararı vermişti. Ancak söz konusu karar, istinaf incelemesi sonucunda kaldırıldı.

Kararı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği iflas hükmünü bozarak dosyayı yeniden ilk derece mahkemesine gönderdi. Böylece Onur Air için başlatılan iflas ve tasfiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

AirportHaber’in aktardığı bilgilere göre, dosya yeniden Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderildi ve yargı süreci baştan ele alınacak.

HUKUKİ DURUM VE TASFİYE SÜRECİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

İflas kararının kaldırılması, şirket hakkında yürütülen tasfiye işlemlerini de doğrudan etkiledi. Daha önce başlatılan sürecin nasıl şekilleneceği, yerel mahkemenin yapacağı yeni değerlendirme sonucunda netlik kazanacak.

Öte yandan ticaret mahkemelerindeki birleşme süreci nedeniyle dosyanın hangi heyet tarafından ele alınacağı konusunda belirsizlik bulunduğu ifade ediliyor. Bu durum, sürecin takvimi ve seyri açısından kritik önem taşıyor.

1992'DEN BUGÜNE ONUR AİR

1992 yılında kurulan Onur Air, uzun yıllar Türk sivil havacılığında iç ve dış hatlarda faaliyet gösterdi. Pandemi sonrası yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle operasyonlarını durdurdu. Şirketin faaliyet lisansı 2022 yılında askıya alınmıştı.

İstinaf mahkemesinin verdiği son karar, Onur Air ile ilgili hukuki sürecin henüz kesinleşmediğini ve şirketin geleceğine ilişkin nihai kararın yerel mahkemenin yeni değerlendirmesiyle şekilleneceğini ortaya koydu.