Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan yatırım kararı, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin en somut adımlarından biri oldu. Eczacıbaşı Holding, Mısır’daki üretim fırsatları ve maliyet avantajlarını değerlendirmek üzere yerel otoritelerle (GAFI) görüşmelerini tamamladı.

MISIR ÜZERİNDEN DÜNYAYA İHRACAT YAPILACAK

Eczacıbaşı, Mısır’da kuracağı tesisi sadece yerel pazar için değil, küresel bir ihracat kapısı olarak konumlandırıyor. Kendi markasıyla Mısır’da üretilecek ürünlerin Türkiye, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkelerine gönderilmesi hedefleniyor.

Mısır Yatırım Bakanı Hassan ElKhatib, bu görüşmelerin Mısır’ı bölgesel bir sanayi ve lojistik merkezi haline getirme stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Holdingin 40 üretim tesisinden oluşan küresel ağına eklenecek olan bu yeni yatırım, grubun uluslararası büyüme hedeflerini güçlendirecek.

TİCARET HACMİNDE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 2023’ten itibaren tamamen yeniden tesis edilmesi, iş dünyası için yeni fırsat pencereleri açtı. Şubat 2024 ve Şubat 2026 tarihlerindeki üst düzey ziyaretlerle pekişen iş birliği süreci, ticaret hacmine doğrudan yansıdı.

İki ülke, 9 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini kısa vadede 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Türk tekstil ve yapı malzemeleri sektörleri, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZone) başta olmak üzere Mısır’ın stratejik noktalarında yatırım anlaşmalarını arka arkaya imzalamaya devam ediyor.

TÜRK DEVİNDE BİNLERCE KİŞİ ÇALIŞIYOR

1942 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü sanayi gruplarından biri olan Eczacıbaşı Holding, 2023 yılı itibarıyla 33 milyar TL net ciroya ulaştı. Yapı malzemeleri, tüketim ürünleri, sağlık, ilaç ve doğal kaynaklar olmak üzere beş ana alanda faaliyet gösteren grup, bünyesindeki 50 şirketle operasyonlarını sürdürüyor. Toplamda 40 üretim tesisine sahip olan holding, 13 bin 500’den fazla kişiye istihdam sağlayarak küresel pazardaki etkinliğini artırmaya devam ediyor.