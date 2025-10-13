Mahkeme Gold Abrasive Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin konkordato talebinin reddine ve şirketin iflasına hükmetti. Mahkeme, davacılar için daha önce verilen kesin mühletin ve ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına, ayrıca konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine karar verdi.

ŞİRKET YÖNETİCİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Dosya kapsamında şirket yöneticisi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 161. maddesi uyarınca hileli iflas suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

HİLELİ İFLAS SUÇU NEDİR?

TCK’nın 161. maddesine göre, malvarlığını azaltmaya yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu eylemlerden önce veya sonra iflasa karar verilmişse, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Bu suça, alacaklıların teminatı niteliğindeki malların gizlenmesi, sahte belge düzenlenmesi, ticari kayıtların yok edilmesi veya gerçeğe aykırı muhasebe işlemleri yapılması gibi eylemler neden olabiliyor.

GOLD ABRASİVE HAKKINDA

Gold Abrasive, 2016 yılında İstanbul Tuzla’da 50 metrekarelik bir depoda faaliyete başladı. Kuruluşundan itibaren sanayi sektörlerine yönelik endüstriyel bant, zımpara, iş güvenliği ve boya sarf malzemeleri tedarikiyle kısa sürede büyüme kaydetmişti.

2020 yılından itibaren üretim tarafına yatırım yapan şirket, kesim ve markalama makineleri ile üretim kapasitesini artırdı. 2021 itibarıyla Ümraniye operasyon merkezi ve farklı lokasyonlardaki toplam 5 bin metrekarelik alanında hizmet vermeye devam etti.

Türkiye’nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da faaliyet gösteren Gold Abrasive, endüstriyel bant ve aşındırıcı ürünler alanında sektörün önde gelen distribütörlerinden biri olarak biliniyordu.