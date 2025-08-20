2024 yılına ilişkin vergi rekortmenleri listesi paylaşıldı.



Geçtiğimiz yıl boyunca Türkiye'de en fazla gelir vergisi ödeyen isim Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Listenin ikinci sırasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar yer alırken, dördüncü sırada ise Koç Holding Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı.



5 MİLYON 132 BİN 895 MÜKELLEF BEYANNEME VERDİ



Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada, verilen yıllık gelir vergisi beyannamelerinin sayısı 5 milyon 132 bin 895 oldu. Söz konusu beyannameler aracılığıyla 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edildi ve beyan edilen tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 779 TL gelir vergisi tahakkuk edildi.

Listenin ilk sırasında yer alan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2 milyar 767 milyon 587 bin 718 lira vergi ödedi. İkinci sıradaki Lütfü Haluk Bayraktar 2 milyar 528 milyon 619 bin 921 lira, dördüncü sıradaki Mustafa Rahmi Koç 757 milyon 755 bin 302 lira, 10'uncu sıradaki Erman Ilıcak 372 milyon 720 bin 505 lira, 12'nci sıradaki Mehmet Ömer Koç 356 milyon 169 bin 109 lira vergi ödemesiyle listede yer buldu.



VERGİ REKORTMENLERİ KİMLİĞİNİ GİZLİ TUTTU



Rekortmenler listesinin üçüncü sırasında yer alan milyarder isim adının gizli tutulmasını rica ederken, vergi rekortmenlerinin talebi doğrultusunda ilk 10'da yer alan 6 kişinin adı açıklanmadı.





