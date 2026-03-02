Türkiye'de görülen yüksek enflasyona karşın, sıkı para politikaları nedeniyle ucuz finansmana erişmekte güçlük yaşayan şirketler peş peşe ekonomik sıkıntılar yaşamaya devam ediyor.



Son olarak aralık ayında konkordato ilan eden ve mahkeme tarafından 3 ay geçici mühlet kararı verilen yağ üreticisi Marbil Yağ hakkında İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi yeni bir karar aldı.

BİR YIL SÜRE VERİLDİ



İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dosyada Torbalı Ticaret Sicili’ne kayıtlı Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Selesta Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve şirket ortağı Levent Bilginoğulları hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.



89 yıldır faaliyet yürüten şirketin mali tablolarını denetlemesi için Bağımsız Denetçi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bünyamin Sincı görevlendirildi.

TEKSTİL FİRMALARINA DA KESİN MÜHLET KARARI

Öte yandan İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dosyada; KH Twenty One Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Trendseninle Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Kadir Günay hakkında İcra ve İflas Kanunu’nu uyarınca 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.

Mahkemenin 26 Şubat 2026 tarihli ara kararı doğrultusunda kesin mühlet süreci başlatılırken, konkordato komiseri olarak Bağımsız Denetçi ve SMMM Ülkü Yıldız görevlendirildi.