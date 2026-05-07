Türkiye'nin hemen yanı başındaki Suriye'de, savaşın bıraktığı yıkım şimdi de ciddi bir sağlık krizine dönüştü. Rakka'ya bağlı Heyşe köyünde, terör örgütü YPG'nin bölgeyi işgali sırasında açtığı ve sonrasında açık bıraktığı lağım çukurları ile bakımsız kalan altyapı, "Şark çıbanı" hastalığının patlak vermesine neden oldu.

Sınırın sıfır noktasındaki bu insani krizde, özellikle açık kanalizasyon hatları ve bataklığa dönen su birikintileri kum sineklerinin üreme noktası haline geldi. Rakka Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Hamud, 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 1500 vaka tespit edildiğini belirterek; tarımsal drenaj kanallarının temizlenmemesi ve atık suların birikmesinin hastalığı tetiklediğini vurguladı. Suriye Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak mobil ekipler ve yeni sağlık merkezleri kurulsa da bölge halkı için tehlike devam ediyor.

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞINDAN ENDİŞE EDİYORLAR

Köy sakinleri, çocuklarının sağlığından büyük endişe duyduklarını ifade ederek yetkililerden acil çözüm bekliyor. Tedavi için 50 kilometre yol kat etmek zorunda kalan vatandaşlar, evlerinin önünden geçen açık lağım hatlarının hem kötü kokuya hem de hayati tehlikeye yol açtığını dile getiriyor. Köylüler, daha önce defalarca şikayette bulunmalarına rağmen altyapı çalışmalarının tamamlanmamasının bedelini salgın hastalıkla ödediklerini savunuyor.