Yunanistan’ın Türkiye sınırına komşu olan ve stratejik önem taşıyan bölgelerindeki nüfus kaybını durdurmak için başlattığı 10.000 Euro yaklaşık 500 bin liralık yerleşim desteği, bölgede yeni bir hareketlilik başlattı.

Bakanlık tarafından yürütülen bu program, özellikle Edirne sınırına çok yakın mesafede bulunan Dimetoka, Kumçiftliği ve Sofulu gibi kasabaların yanı sıra Gümülcine şehrini de kapsıyor. Yunan hükümeti, genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesiyle boşalan bu stratejik noktaları yeniden canlandırmak için kesenin ağzını açarken, taşınacak ailelere sunulan bu nakit desteği yerleşimin niteliğine göre değişiklik gösteriyor.

KALICI OLARAK YERLEŞENLER 500 BİN LİRALIK ÖDEMENİN TAMAMINI ALIYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre, söz konusu teşvik paketinde nüfusu 500’ün altındaki küçük köylere kalıcı olarak yerleşmeyi taahhüt eden haneler 500 bin liralık ödemenin tamamını alabiliyor. Daha büyük kasabalara taşınanlar için ise temel destek yaklaşık 300 bin lira seviyesinden başlarken, sahip olunan her çocuk için yapılan ek ödemelerle bu miktar yine yarım milyon liraya kadar ulaşıyor.

Bu ödemelerin en önemli şartı ise yerleşimin mevsimlik değil, tamamen daimi olması ve hayatın merkezinin bu bölgeye taşınması olarak vurgulanıyor.

UZMANLAR KALICI BİR UYGULAMA OLABİLMESİ İÇİN FARKLI BİR ÖNERİ YAPTI

Ancak bu büyük çaplı nakit desteği yerel yönetimler bazında bazı şüpheleri de beraberinde getiriyor. Bölge belediye başkanları, tek seferlik bir ödemenin ekonomik durgunluğu tek başına çözemeyeceğini, kalıcı bir geri dönüş için ciddi altyapı yatırımları ve yeni iş imkanlarının şart olduğunu dile getirdi. Özellikle Sofulu ve Kumçiftliği gibi merkezlerin yöneticileri, istihdam yaratılmadığı sürece bu miktarların bölgeyi cazibe merkezi yapmaya yetmeyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

BENZER UYGULAMAYI İTALYA DA UYGULUYOR

Yunanistan’ın bu hamlesine dünya genelindeki en popüler benzer örnek İtalya’nın güneyindeki Calabria bölgesidir. Nüfusu hızla azalan köylerini canlandırmak isteyen yerel yönetim, buraya yerleşen 40 yaş altındaki gençlere 3 yıl boyunca toplamda 30.000 Euro yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme yapmayı teklif ediyor.

Yunanistan'daki programa kıyasla çok daha yüksek bir meblağ sunan bu teşvikten yararlanmak için ya yeni bir işletme açmanız ya da kasabanın ihtiyaç duyduğu belirli meslek kollarında çalışmanız şart koşuluyor. Turkuaz denizi ve tarihi dokusuyla büyüleyen bu köyler, tek seferlik bir ödemeden ziyade, genç profesyonelleri bölgeye çekerek yerel ekonomiyi tamamen dönüştürmeyi hedefliyor.