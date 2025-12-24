Şirketten yapılan bilgilendirmede, geçici duruşun yıllık izin dönemiyle birlikte bakım ve sayım çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi amacıyla planlandığı belirtildi. Üretim hatlarının, 25 Aralık gecesi başlayacak vardiya ile devre dışı bırakılacağı aktarıldı.

4 Ocak’ta yeniden başlıyor

Ege Endüstri, çalışmaların tamamlanmasının ardından üretimin 4 Ocak gecesi saat 23.15’te yeniden devreye alınacağını duyurdu. Uygulamanın, şirketin rutin planlama takvimi içinde yer aldığı vurgulandı.

Kalıcı etki beklenmiyor

Açıklamada, bakım ve envanter süreçlerinin bu dönemde tamamlanacağı ifade edilirken, üretime verilen aranın kapasite ya da sipariş süreçlerinde kalıcı bir etki yaratmasının beklenmediği kaydedildi.