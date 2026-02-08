Güncel analizler, Türkiye’nin en dinamik ve en yüksek yaş ortalamasına sahip şehirlerini ortaya koydu. 2024 yıl sonu itibarıyla Türkiye'de genç nüfusun toplam sayısı 12 milyon 763 bin 159 kişi olarak kaydedildi. Bu genç nüfusun %51,2'sini erkekler, %48,8'ini ise kadınlar oluşturuyor. Geçmiş yıllara oranla bir düşüş gözlense de bazı iller, ülke ortalamasının çok üzerinde genç bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

EN GENÇ İLLER DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA

ADNKS sonuçlarına göre Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ili, %20,8 oranıyla Hakkari oldu. Hakkari'yi %20,6 ile Şırnak ve %20,3 ile Siirt takip ederek listenin ilk üç sırasını oluşturdu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin genç nüfus yoğunluğundaki ağırlığı listede açıkça görüldü.

Genç nüfus oranının yüksek olduğu diğer şehirler ise şu şekilde sıralandı:

Hakkari: %20,8

Şırnak: %20,6

Siirt: %20,3

Ağrı: %19,7

Muş: %19,4

Bayburt: %19,1

Van: %19,0

Batman: %18,7

Bitlis: %18,6

EN YAŞLI İLLER BALIKESİR VE MUĞLA

Türkiye'nin yaş ortalaması en yüksek, genç nüfus oranının ise en düşük olduğu iller de verilerle tescillendi. %11,8'lik oranla Balıkesir, Türkiye'nin genç nüfus oranı en düşük ili olarak zirveye yerleşti. Balıkesir'i %12,1 ile turizm kenti Muğla takip etti.

Yaşlı nüfusun ve emekli yoğunluğunun hissedildiği bu illerde genç nüfus oranları şu şekilde kayıtlara geçti:

Balıkesir: %11,8

Muğla: %12,1

Ordu: %12,2

Tunceli: %12,4