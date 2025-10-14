Kardeniz'deki HES’ler yüzünden son dönemde nesli tükenmeye başlayan Mersin balığına yeniden hayat veriliyor. Karadeniz’de yaşayıp üremek için nehirleri kullanan Mersin balığı, artık alabalık gibi havuzlarda üretilip dünyaya ihraç edilecek.

Rize Belediyesi’nin başlattığı proje kapsamında Mersin balığı üniversitenin de teknik desteğiyle belirli seviyelere kadar yetiştirilip özel sektöre verilecek Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Hedefimiz üretimi yaygınlaştırıp 2034’te 964 milyon dolar olması öngörülen dünya havyar pazarında önemli bir oyuncu olmak” dedi.





YUMURTASININ KİLOSU 10 BİN DOLAR

Yetkililer Mersin balığının, kilosu 10 bin dolardan satılan havyarı (yumurtası) ile besin değeri yüksek eti ve ayakkabı yapımı dahil bir çok alanda kullanılan derisi sayesinde büyük ekonomik değere sahip olduğunu söyledi.

Normalde 100 yıl yaşayabilen Mersin balığı dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılar arasında yer alıyor.