Türkiye'de ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocukların bazıları okula beslenme bile götüremezken 'Türkiye’nin zengin çocukları' bir gecede 200-300 bin TL harcıyor.

Harcama gücü açısından bir uçurum oluştuğuna dikkat çeken İstanbul Ticaret Odası 17. Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Komitesi Yücel Özlap Ekonomim'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

-Bir kısım gecede 200-300 bin TL harcıyor. Bir kısım karnını en ucuz şekilde doyurma derdinde. Bu 200-300 bin TL ödeyebilenler de zengin yeni Türkiye’nin çocukları. Babalarının bile harcayamadığı paraları harcıyor.

-Ama orta gelirlinin misafiri geldiğinde ailece yemek yemek istediğinde gidebileceği makul bir yer yok. Emekliler birçok şeye ulaşamaz hale geldi.