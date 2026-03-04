İstanbul Çekmeköy’de öğretmen Fatma Nur Çelik’in ölümüyle sonuçlanan ‘Okuldaki saldırının korkusunu yaşıyor.

Evde veliler, okulda çocuklar ve öğretmenler adeta diken üstünde. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre korkunç olay şöyle gelişti:

İNTİKAM YEMİNİ

Borsa İstanbul MTA Lisesi’nde biyoloji öğretmeni olarak görev yapan 44 yaşındaki Fatma Nur Çelik, şizofren ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen öğrenci F.S.B., hakkında “Tehlikeli bir öğrenci” diye dilekçe yazarak müdüriyete bildirdi.

Aradan geçen sürede F.S.B., tedavi amacıyla Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı. Ancak F.S.B. hastanedeyken, okulda problem yaşadığı, Fatma Nur öğretmene intikam duyguları beslemeye başladı.

BIÇAKLA SINIFA GİRDİ

Hastaneden nasıl çıktığı bilinmeyen saldırgan, ders programını ele geçirip öğretmenin hangi saatte derste olduğunu belirledi.

Önceki gün saat 11.00’de sınıfın kapısı birden açıldı. Elinde bıçakla içeri giren saldırgan öğretmeni zorla sınıf dışına çıkardı.

Bu sırada öğrenciler öğretmenlerini korumak için peşinden gitmeye kalkışınca Fatma Nur öğretmen ani bir hamleyle kapıyı kolundan tutup açılmasın diye çekmeye başladı. Saldırgan elindeki bıçakla öğretmeni defalarca bıçakladı.

SON SÖZÜ: OĞLUM

Fatma Nur öğretmen kanlar içerisinde yere yığıldı, son nefesinde sürünerek yan sınıfa ulaştı ve içerideki meslektaşı kimya öğretmeni Zeynep Aybars’a, “Kemal’i okuldan alın” dedikten sonra kendinden geçti. Öğretmenin oğlu Kemal’in lösemi tedavisi gördüğü öne sürüldü.

Saldırgan bir öğrenciyi ve öğretmen Zeynep’i de bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Fatma Nur öğretmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Örnek bir eğitimciydi

Fatma Nur Çelik için dün okulunda tören düzenlendi. Tören için okula gelen öğrencileri öğretmenlerinin ardından gözyaşı döktü.

Fatma Nur öğretmenin içten, sevecen ve öğrencinin her derdiyle ayrı ayrı ilgilenen ilgili bir öğretmen olduğunu söylediler. “Kimsenin ona böyle bir şey yapacağı aklımıza gelmezdi” diyen bir kız öğrenci ise Fatma Nur öğretmenin, örnek bir eğitimci olduğunu dile getirdi.