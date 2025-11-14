Belce Örü Erçin

Türkiye son yıllarda ihmal, kaza ve kasti ölümlerin binbir türlüsüne şahit oldu. Bebekler özel hastanelerde para hırsına kurban oluyor, kadınlar sokakta güpegündüz öldürülüyor, çocuklar sömestr tatilinde kaldıkları otelde hayattan koparılıyor ya da çetelerin eline düşüyor. Türkiye’de yaşamak da geçinmek de gün geçtikçe zorlaşıyor. Son dönemde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programı kapsamında çalışırken iş kazalarında hayatını kaybeden çocukların sayısı artıyor.

‘ÇOCUK İŞÇİLİK SİSTEMİ’

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSİG) Meclisi’nin yayımladığı raporda çocuk işçiliğinin tarımdan kentlere kaydığı, MESEM programının ucuz emek sömürüsünü meşrulaştırdığı belirtildi. Ekim ayında en az 8 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Sadece son 2 hafta ölen çocukların sayısı ekim ayını yakaladı. 11 ayda en az 78, son 10 günde ise 8 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. 8 Kasım Cumartesi günü Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm deposunda çıkan yangında ikisi çocuk 6 kadın işçi hayatanı kaybetti. Son olarak MESEM kapsamındaki 16 yaşındaki Alperen Uygun çalıştırıldığı inşaatın 3’üncü katından asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Rüştü Kazım Yücelen Mesleki Eğitim Merkezi, Türkiye’nin ilk MESEM projeli okulu olarak açılmıştı.

İSİG’in raporunda “2016 yılı sonuna kadar var olan ‘Çıraklık Eğitim Merkezleri’nin devamı niteliğinde olan MESEM, 4+4+4 modeliyle birlikte eğitim sisteminin içine entegre edilmiş ve kitleselleştirilmiş bir çocuk işçilik sistemi” ifadesi yer alıyor. MESEM kapsamındaki öğrencilerin 505 binini 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor.

Patrona 6 milyar teşvik mücadeleye bütçe yok

TBMM’deki haftalık grup toplantısında MESEM programına dair açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “2 yıl önce 41 milyon ayırdıkları çocuk işçiliğiyle mücadeleye bu sene bütçe dahi ayırmamışlar. Aynı bütçede MESEM üzerinden patronlara verilmek üzere teşvik kalemine ise 6 milyar lira koymuşlar. Bir tarafa bin lira, bir tarafa patronlar için, MESEM’de çocuk çalıştırsınlar diye teşvik kalemine 6 milyar lira koymuşlar” ifadelerini kullandı.