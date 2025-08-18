CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Küresel Organize Suç Endeksi’nin (Global Organized Crime Index / GOCI) son verilerini açıkladı.

Türkiye’nin devletle bağlantılı organize suç aktörleri alanında 193 ülke arasında 14, Avrupa’da ise ilk sırada olduğunu belirten Başarır, şöyle dedi:

“Türkiye’nin devletle bağlantılı suç aktörleri puanı 9.0. Kenya, Yemen, Uganda ve Somali gibi iç savaş, yoksulluk ve devlet çöküşü yaşayan ülkelerin bile puanları 6.8 ila 7.5 arasında. Bu utanç verici bir gerçektir. Türkiye ile aynı puanı alan ülkeler ise Demokratik Kongo, Güney Sudan ve Afganistan.”

CHP Grup Başkanvekili Başarır, şöyle devam etti:

“Türkiye’de devlet-suç ilişkisi patlamıştır. Yaşanan skandallar organize suçun bürokrasiye, devletin kalbine kadar sızmasının somut yansımasıdır. Türkiye organize bir suç devleti haline gelmiştir. Türkiye’de devlet-suç ilişkisi patladı. Yaşanan skandallar organize suçun devletin kalbine kadar sızmasının somut bir yansıması. Organize bir suç devleti haline geldik. Bu utanç verici bir gerçek.”