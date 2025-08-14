Türkiye'de 14 Ağustos Perşembe günü orman yangınları çıktı.

Mersin Silifke'de üç ayrı noktada ve iki mahallenin tahliye edildiği Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de sürdü.

Osmaniye, Manisa, Diyarbakır ve Tekirdağ'daki yangınlar da korkuttu.

İşte Türkiye'de 14 Ağustos'ta orman yangınlarında son durum...

Mersin

Silifke ilçesinde Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin gece boyunca çalışmaları sürdü; Söndürme uçağı ve helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

İlçede 6 mahalle ve yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezranın tedbiren tahliye edildiği yangın bölgesinde rüzgar etkili oldu.

Silifke-Gülnar kara yolunun trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor.

ÇOK SAYIDA HAYVAN ÖLDÜ

Boşaltılan mahallelerden Kırtıl ve Balandız'da yangın nedeniyle bazı ev, ahır ve samanlıklar hasar gördü, birçok hayvan öldü.

Balandız Mahallesi sakinlerinden Nazip Türker, yangında ev, ahır, samanlık ve tarım arazisinin yandığını söyledi.

5 MAHALLE VE 5 MEZRA BOŞALTILDI

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu beş mezra tedbiren boşaltılmış, hanelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

ANAMUR'DA DA YANGIN ÇIKTI

Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Hatay

Hassa ilçesinde, Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makineleri tarafından yol açma çalışması yapıldı.

İKİ MAHALLEDE 1115 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yangın bölgesinin yakınında bulunan Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinden 1115 kişi tahliye edilmiştir. Talepleri halinde geçici konaklama merkezlerine yerleştirileceklerdir" denildi.

Açıklamada, herhangi bir yaralanma, can kaybı ve olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

ANTAKYA'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'ın Hassa ve Yayladağı ilçelerinde orman yangınları devam ederken, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Osmaniye

Düziçi ilçesinde Akçakoyunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 4 söndürme helikopteri ve 20 arazöz sevk edildi. Yerleşim yerlerine de yakın olan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ACI BİR HABER DAHA GELDİ

Bölgeye giden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz şöyle konuştu:

"Dün Hasanbeyli ilçemizdeki orman yangınına giderken bir arazözümüz devrildi maalesef. Orada yangın söndürmeye giden Orman Teşkilatı personelinden biri şehit oldu. Orada yine araçta bulunan bir vatandaşımızı bugün kaybettik. O cenazeden dönerken yangın olduğunu duyup buraya geldik."

Tekirdağ

Çorlu ilçesinde Önerler Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki binalara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, bir villa kullanılamaz hale geldi, bazı ev ve iş yerleri de zarar gördü.

Diyarbakır

Lice ilçesi kırsal Güldiken Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Manisa

Demirci ilçesine bağlı Çataloluk Mahallesi Seyit Ahmet mevkisindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 5 su tankeriyle müdahale edildi.

Mahalle sakinleri de su tankerleriyle ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

Yaklaşık 4 saat süren havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 5 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.