Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İslamabad’daki temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le Başbakanlık Konutu’nda bir araya geldi.

Bayraktar gün boyunca Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile de görüşmeler yaptı.

Görüşmelerin ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan’ın önde gelen enerji şirketleri arasında hidrokarbon arama ve üretimine yönelik anlaşmaların imza altına alındığı bildirildi.

YENİ YILDA GEMİLER GÖREV YAPACAK

Anlaşma çerçevesinde TPAO’nun Pakistan’ın belirlenen üç deniz bloğu ile iki kara sahasında Pakistanlı ortaklarla birlikte arama ve üretim faaliyetleri yürüteceği, deniz sahalarından en az birinde operatörlük rolünü üstleneceği belirtildi. Sahalarda sismik çalışmalar ve sondajın 2026 yılı içinde başlaması hedefleniyor. Bayraktar, sismik araştırma gemilerinin de 2026’da bölgede görev yapacağını ifade etti.

İki ülkenin petrol ürünleri ve LNG’de önemli ithalatçı konumda olması nedeniyle Ankara ile İslamabad arasında “ortak satın alma modeli” üzerinde de çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Bu modelin devreye girmesi halinde enerji maliyetlerinde avantaj sağlanması ve ticaret hacmine katkı sunması bekleniyor.

Enerji işbirliğinin yanı sıra Pakistan’ın maden potansiyelinin de gündeme geldiği görüşmelerde, Türkiye’nin MTAIC ve Eti Maden gibi milli kuruluşlarıyla Pakistan’da madencilik projelerine yönelik ortaklık seçeneklerinin değerlendirildiği aktarıldı. Taraflar, enerji ve madencilikte işbirliğini büyüterek iki ülke arasındaki ticaret hedefini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı amaçlıyor.