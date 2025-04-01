BBC'ye göre, Hooters of America, kurucularının desteğiyle tüm restoranlarını bir gruba satmayı hedefliyor. Bu adımla şirketin borçlarını ödemesi bekleniyor. Şu anda 151 restoranın doğrudan sahibi olan şirket, 154 restoranını ise franchise sahiplerine devretmiş durumda.

Şirket, iflas sürecinin restoranların faaliyetlerini etkilemeyeceğini açıkladı. Klasik Amerikan bar yemekleri sunan restoranlar "her zamanki gibi" hizmet vermeye devam edecek.

MALİYET ARTIŞI VE AZALAN TÜKETİCİ HARCALAMALARI

Hooters, son yıllarda artan maliyetler ve müşteri harcamalarındaki düşüş nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor. Diğer birçok gündelik restoran zincirinin de benzer sorunlarla mücadele ettiği belirtiliyor.

CEO'DAN İFLAS AÇIKLAMASI

Hooters of America CEO'su Sal Melilli, şirketin mali yapısını güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını belirtti. Melilli, "Hooters restoranlarımız burada kalmaya devam edecek. Bugünkü duyuru, Hooters'ın mali temellerini güçlendirme çabalarımızda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor," dedi.

14 RESTORANINI SATMAYI PLANLIYOR

Hooters, Florida'nın Tampa ve Illinois'in Chicago bölgelerinde bulunan 14 popüler restoranı, mevcut franchise sahiplerine satmayı planlıyor. Bu süreç, şirketin yeniden yapılanma adımlarından biri olarak görülüyor. Şirketin kurucuları, markayı "köklerine döndürme" ve daha aile dostu hale getirme sözü verdi.

PLANLAR 4 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Hooters, anlaşmanın değerini açıklamazken, ABD iflas mahkemesinin onayına sunulacak olan kurtarma planının dört ay içinde tamamlanması bekleniyor.

İKONİK

'HOOTERS KIZLARI'

1983 yılında Florida'da kurulan Hooters of America, özellikle tavuk kanatları ve klasik Amerikan bar yemekleriyle tanınıyor. Restoranlarındaki garsonlar, turuncu şortlar ve beyaz tişörtlerle "Hooters Kızları" olarak bilinir. Bu imaj, markanın tanınırlığını artırmış olsa da zaman zaman olumsuz eleştiriler almıştır.