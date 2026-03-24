A Milli Takımımızın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacağı maçı Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği duyuruldu.

LETEXİER İLE KÖTÜ KARNE

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe, Letexier'in yönettiği iki maçta sahaya çıktı. İkisi de deplasmanda oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, Dortmund'a 5-0 kaybederken, Fenerbahçe de Sevilla'ya 2-0 yenildi.

Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Türkiye-Romanya mücadelesi 26 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de başlayacak. Maç, TV8 ve Exxen ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmadan galip ayrılacak takım adını play-off finaline yazdıracak ve Slovakya-Kosova maçının galibiyle Dünya Kupası bileti almak için karşı karşıya gelecek.