FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde Türkiye, Romanya’yı konuk etti. A Milliler'in, Romanya’yı konuk ettiği karşılaşmada Doğu Tribünü’nde koreografi yapıldı. Türkiye’nin 2002 yılında katıldığı Dünya Kupası’nda çeyrek finalde Sengal’i mağlup ettiğimiz karşılaşmada İlhan Mansız ve milli futbolcuların yaşadığı sevince yer verildi. Bu koreografinin yanında Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür başta olmak üzere EURO 2024’te boy gösteren futbolcuların görselleri yer aldı. Ayrıca ‘Aynı ruh, aynı hava’ yazısıyla koreografi tamamlandı. STADYUM BAYRAKLARLA DONATILDI Türkiye Futbol Federasyonu, Romanya mücadelesi öncesinde Beşiktaş Park tribünlerini Türk bayraklarıyla donattı. Mücadele öncesinde ısınma hareketlerinin yapıldığı sırada taraftarlar, Türk bayraklarıyla güzel bir atmosfer oluşturdu.

