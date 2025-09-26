Kremlin, Donald Trump’ın 'Türkiye’nin Rus petrolü alımını durduracağına' dair sözlerine yanıt verdi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, 'Türkiye’nin hangi alanlarda Rusya ile işbirliği yapacağına kendi başına karar veren egemen bir devlet olduğunu' söyledi.

Peskov, “TürkAkım tam kapasiteyle çalışıyor. Mavi Akım tam kapasiteyle çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile ticari ve ekonomik işbirliğimizi sürdürüyoruz. Türkiye hangi ticaret türlerinin kendisi için faydalı olduğuna kendi karar verir ve faydalı olduğu sürece bu ticareti sürdürür” dedi.

RUSYA KISKAÇTA KALDI

Erdoğan - Trump görüşmesinden sonra gelen bu açıklama, Kremlin'in endişelerini ortaya koydu.

Kremlin, Rus gazını Türkiye’ye taşıyan TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarının kapanması durumunda, Kuzey Akım boru hattının da patlatılmasıyal Avrupa'ya olan tüm ticari bağlarını kaybetmiş olacak.

Türk Akım ve Mavi Akım'ın 'tam kapasite' çalışması, Rusya'nın ekonomisi için hayati önem taşıyor. Eğer Ankara, Trump'la anlaşmak için bu hatları kaparsa bu durum Rusya'nın ekonomisini doğrudan etkiliyor.

Bu sebep Kremlin açıklaması da, ABD Başkanı Donald Trump’ın Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye’nin Rusya’dan enerji alımlarını durduracağına inandığını söylemesinden kısa süre sonra geldi.