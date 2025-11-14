Türkiye, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen uçaktaki 20 şehidine ağlıyor. Türkiye'nin dört bir yanında şehit askerler için tören düzenleniyor.

Adli Tıp Kurumu'nun ardından şehitler için ilk tören Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirildi. Şehitler askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA AĞITLAR YÜKSELDİ

Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Burak Özkan’ın cenazeleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, protokol üyeleri ve şehit yakınları tarafından havaalanında karşılandı. Şehit Özkan’ın cenazesi Kayseri Havalimanı’ndan memleketi Niğde’ye uğurlandı.

Şehit İlgen için ise Kayseri Kalemkırdı Camisi’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı kılındı. İlgen'in cenazesi Kartal Şehitliği’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, İlgen'in ailesi ve yakanları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÜÇ ASKERİMİZ ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin cenazeleri, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci’nin cenazeleri, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından helallik alınmak üzere ailelerinin evlerine götürüldü. Şehit Dolapci'nin Mamak'taki baba ocağında helallik alındı. Şehit Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin annesi Asuman Dolapci, "Gururluyum. Oğlumla çok gururlanıyorum; ama yüreğim yanıyor. 'Anne ben de şehit olabilir miyim, Allah bana da nasip eder mi' dedi hep; 'belki eder belki etmez annem' derdim. 'Sen üstte çalışıyorsun, savaş olacak da o zaman' dedim hep. Aklımın ucuna gelmezdi benim yavrumun göreve gidince uçağının düşeceği" dedi.

DEVLET ERKANI TÖRENDE

3 şehidin cenazesi daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi. Burada şehitler için tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri, şehit ailelerine taziyede bulundu. Cenaze namazı öncesi aileler, şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları ve fotoğraflarını öptü. 3 şehit için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Dua edilmesinin ardından şehitlerin tabutları, askerlerin omuzlarında cenaze araçlarına taşındı. Şehit Dolapci ve İnce’nin cenazeleri Cebeci Şehitliği’nde, şehit Kandemir’in cenazesi ise Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİT MERCAN BİR YIL ÖNCE EVLENMİŞTİ

C130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın (27) cenazesi, memleketi Eskişehir’de toprağa verildi.

Şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Eskişehir 1’inci Ana Jet Üssü’ne getirildi. Şehit Mercan için Reşadiye Camii’nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, şehidin anne ve babası Ayşe ile İbrahim Mercan, eşi Esra Mercan, kardeşleri ve çok kişi katıldı.

EŞİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Esra Mercan, 1 yıl önce dünya evine girdiği eşinin tabutuna sarılarak vedalaştı. Şehidin annesi Ayşe Mercan da uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi ile annesi, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

İl Müftüsü Muharrem Gül’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan’ın cenazesi askerlerin omzunda top aracına kadar taşındı. Şehit Mercan’ın naaşı Vişnelik Mahallesi’ndeki Eskişehir Hava Şehitliği’ne götürülerek toprağa verildi.

Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan için Zonguldak Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Özcan'ın naaşı babaevine getirildi.

ŞEHİT EMRAH KURAN'IN OĞLU 7 AY ÖNCE DOĞMUŞTU

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi, memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa verildi. Askeri uçakla Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'na getirilen şehit Kuran'ın naaşı, protokol üyelerince karşılandı.

Saygı duruşunda bulunulup şehidin öz geçmişinin okunduğu törende İl Müftüsü Rüstem Can tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. Şehidin naaşı, cenaze nakil aracına konularak toprağa verilmek üzere Ekinanbarı Mahallesi'ne uğurlandı.

Ekinanbarı İlkokulunun bahçesinde düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı, tören mangası eşliğinde Ekinanbarı Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.

Törene şehidin babası Osman, annesi Huriye, eşi Gülşah, oğulları Aras (10), Bartu (5) ve 7 aylık Barlas Kuran ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla milletvekilleri, eski milletvekili Aydın Ayaydın, Garnizon Komutanı ve Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Merzifon'a gönderilen şehit Kaplan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Buradaki törende şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Protokol üyeleri, evli ve 2 çocuk babası şehit Kaplan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kaplan'ın naaşı, Gümüşhacıköy Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, AKP Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT EŞİNİN ASKERİ ÜNİFORMASINI GİYDİ

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un (39) cenazesi memleketi Sakarya’ya getirildi. Şehit eşinin askeri üniformasını giyen Sinem Karakuş, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Şehit askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş’un cenazesi, Ankara’da düzenlenen törenin ardından uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na getirildi. Şehidin cenazesi burada, askeri törenle karşılandı. Karşılama töreninin ve edilen duanın ardından Karakuş'un cenazesi, kara yoluyla memleketi Sakarya’ya getirildi. Serdivan ilçesinde, Akşemsettin Camisi’nde büyük bir kalabalık şehidi karşıladı. Şehidin babası Mürsel Karakuş ayakta durmakta zorlanırken, oğlunun tabutuna sarılıp öperek gözyaşı döktü. Şehidin askeri üniformasını giyen eşi Sinem Karakuş da gözyaşları içinde Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.

ŞEHİT AYKUT'UN EŞİ VE OĞLU DA PARKASINI GİYDİ

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut (39), memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin parkasını giyen eşi Duygu, oğlu Poyraz, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un cenazesi, askeri uçakla Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi. Şehit Aykut'un cenazesi, buradan da kara yoluyla toprağa verileceği Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'ne götürüldü. Şehit Aykut için Kırıkkepenek Mahallesi Camisi'nde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, milletvekilleri, şehidin eşi Duygu, oğlu Poyraz, annesi Zülbiye, babası Ünal Aykut ile binlerce kişi katıldı. Duygu Aykut, cenazeye oğlu Poyraz ile birlikte eşinin parkasını giyerek katıldı. Anne ile oğlu, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, gözyaşları döktü. Tabuta sarılıp gözyaşı döken şehidin annesi Zülbiye Aykut, yakınları tarafından teselli edildi.

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit İlker Aykut, Kırkkepenek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 ASKERİN CENAZESİ BURSA'YA GETİRİLDİ

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu (39) ile Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın (38) cenazeleri, Bursa’ya getirildi. Şehitlerin cenazeleri törenle karşılandı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın cenazeleri, uçakla memleketleri Bursa’ya getirildi.

CENAZELER TAŞIYAN UÇAK YOĞUN SİSTEN İNEMEDİ

Cenazeleri taşıyan uçak, yoğun sis nedeniyle Yenişehir Havalimanı’na inemedi. 1 saat havada tur atan ve pisti pas geçen uçak, Balıkesir Havalimanı’na iniş yaptı. Burada Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın’ın cenazesini bırakan uçak, daha sonra Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'na geldi.

Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'ndaki törene, şehitlerin ailelerinin yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Eskişehir Hava Kontrol Grup Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Cirit, Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Esat Çetin, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AKP ve CHP milletvekilleri, AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti İl Başkanı İsmail Kaya, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Düzenlenen askeri törenin ardından Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Yenişehir ilçesine, Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın cenazesi ise Harmancık ilçesine gönderildi.

AĞABEYİNİ ASKER SELAMIYLA KARŞILADI

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un (32) cenazesi, memleketi Samsun’a getirildi. Şehit Altıok’un polis memuru kız kardeşi Gamze Süngerli, ağabeyinin cenazesini, onun kepini takıp, asker selamı vererek karşıladı.

Ankara’da düzenlenen törenin ardından uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanı’na getirilen şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un cenazesini, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bekçepınar ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, askeri erkan ve yakınları karşıladı. Şehidin babası İsa (54), annesi Gülay (53) ve oğlu Emirhan Altıok (2) ile kız kardeşleri Gamze Süngerli (30) ile Sevdegül Altıok (23) Ankara’dan aynı uçakla, 9 aylık hamile eşi Seda Altıok (29) ise Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla geldi.

İKİNCİ ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALMAK İÇİN GÜN SAYIYORMUŞ

Ağrı’da polis memuru olarak görev yapan kız kardeşi Gamze Süngerli, şehit ağabeyinin cenazesini uçaktan indirilirken onun kepiyle asker selamı vererek karşıladı. Şehidin annesi Gülay Altıok cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. 1 çocuk babası Emre Altıok’un eşi ile birlikte ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün saydığı öğrenildi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un cenazesi, ikindide Ovabaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği (28), memleketi Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazesi, uçakla Amasya Merzifon Havalimanı’na, buradan da kara yoluyla memleketi Çorum'a getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, merkeze bağlı Yaydiğin köyündeki babaevine getirilerek helallik alındı. Ardından cenaze, Akşemsettin Camii’ne götürüldü. Burak İbbiği'nin kardeşi Bülent İbbiği cenaze törenine, şehidin askeri kıyafetlerini giyerek katıldı. Törene, Çorum Valisi Ali Çalgan, AKP Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatçı ve Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, askeri yetkililer ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze töreninde baba Rüştü İbbiği ve annesi Gül İbbiği güçlükle ayakta durabildi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, dualar eşliğinde Çorum Şehitler Kabristanı’nda toprağa verildi.

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Kırklareli'nde toprağa verildi.

Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan askeri törenle alınan Karaca'nın (27) naaşı, Lüleburgaz ilçesine bağlı 8 Kasım Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek burada helallik alındı.

Ardından şehit Karaca için Lüleburgaz'daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bekar olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından camiye getirildi.

"GURBET KUŞUM SILADAN UÇTU GİTTİ"

Cami bahçesinde oğlunun resmine sarılan anne Karaca, "Hikayeni yazamadım annem. Yarım koydular bizi. Gurbet kuşlarımız onlar bizim. Gurbet kuşum sıladan uçtu gitti. Ben doyamadım evladıma, kara toprak nasıl doyacak? Bana, 'Anne şehit olursam senin adını yazdırırım, babam dayanamaz. Sen güçlüsün.' dedi. 'Ama çok ağır yük o, bana verme onu.' dedim. 'Hayır anne dik duracaksın, vatan sağ olsun diyeceksin.' dedi. Ama biliyor musunuz, benim yüreğim taşıyor. Yine de vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun güzel evladım." diyerek ağladı.

Emekli uzman çavuş olan baba Nedim Karaca da gözyaşlarına hakim olamadı. Karaca, "Sen şehitlik mertebesine ulaştın oğlum, seninle gurur duyuyorum." dedi.

Şehidin ağabeyi Bünyam Karaca da kardeşinin tabutuna sarıldı. Cenazenin başında nöbet tutan bir askerin de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Vali Turan, büyük üzüntü yaşayan şehit babası Karaca'nın elini tutarak onu teselli etmeye çalıştı.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, CHP Kırklareli Milletvekilleri Fahri Özkan ile Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Yusuf Eviş cenaze namazını kıldırdı. Top arabasıyla kortej eşliğinde bir süre taşınan şehidin naaşı, ilçe şehitliğine defnedildi.

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi Konya'da toprağa verildi. Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Konya'ya getirilen şehit Kuyucu'nun naaşı, helallik alınmak üzere Selçuklu ilçesindeki babaevine götürüldü.

Ardından Konya Şehitliği'ne getirilen Kuyucu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen babası İbrahim ile annesi Fadimeana Kuyucu ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Fatmanur Kuyucu, şehit eşinin kamuflajıyla tören alanına gelerek tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Kuyucu'nun naaşı, İl Müftüsü Ali Öge'nin cuma namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehidin cenazesinin toprağa verildiği sırada Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın iki uçağı, şehitlik üzerinden uçuş gerçekleştirdi.

KARDEŞİ RÜYASINDA ŞEHİT OLDUĞUNU GÖRMÜŞ

Öte yandan şehit Kuyucu'nun kız kardeşi Fatmanur Kuyucu ile uçak düşmeden önce telefonla yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

Kuyucu'nun, kendisinin şehit olduğunu rüyasında gördüğünü telefonda mesajla ileten kardeşine "Hayırlara gelsin kardeşim, keşke olsa öyle bir şey ama nerede." diye karşılık verdiği görüldü.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi.

Şehit Emre Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi. Burada taziyeleri kabul eden şehidin babası Adem, annesi Keziban, eşi Zeliha ve 10 yaşındaki oğlu Adem Kutay Sayın, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, cenaze namazını kıldırdı.

Daha sonra top arabasına konulan şehit Sayın'ın cenazesi, Başçeşme Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehit Sayın'ın yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AKP Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın cenazesi, memleketi Niğde'de defnedildi. Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye, oradan da Niğde'ye getirilen şehit Özkan'ın cenazesi, helallik için Selçuk Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası şehidin naaşı daha sonra cenaze töreni için Fatih Sulatan Mehmet Camisi'ne getirildi.

"SANA ŞEHİTLİK ÇOK YAKIŞTI"

Şehidin eşi Tuğba Özkan, burada tabuta sarılarak, "Çok yakıştı sana şehitlik, sen öyle bir adamdın ki çok yakıştı sana şehitlik" diyerek gözyaşı döktü.

Törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz ile protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Özkan'ın naaşı, Niğde Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Niğde Valisi Cahit Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AKP Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

AĞABEYİNİ KAMUFLAJIYLA KARŞILADI

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 31 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın cenazesi, Bilecik'te toprağa verildi.

Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenden sonra şehit Ongan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi.

Şehidin tabutu, buradaki karşılamanın ardından cenaze aracına yüklenip kara yoluyla Bilecik'e ulaştırıldı.Daha sonra kent merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan babaevinin önüne getirilen Ongan'ın cenazesi, helallik alınmasının akabinde törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü.

Şehidi uğurlamak için alana gelen binlerce kişi, meydanda yoğunluk oluşturdu. Ongan'ın babası Ali, annesi Hatice ile ağabeyinin kamuflajını giymiş kız kardeşi Ayşe, cenaze namazı öncesi tabutun başına geldi.

Şehit Ongan'ın cenazesi, Cumhuriyet Meydanı'nın yanındaki Osmangazi Camisi'nde kılınan namazdan sonra Bilecik Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.