Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Domna Mihailidou, “Sınır köylerine yerleşeceklere teşvik” programının duyurulmasından bu yana geçen bir buçuk aylık sürede 650’den fazla ailenin başvuru yaptığını açıkladı.

Bakan Domna

650 BAŞVURU YAPILDI

Mihailidou, Yunan devlet televizyonu ERT News’te katıldığı programda, taşınma desteği programının Temmuz ayı sonunda başlatıldığını hatırlatarak, tatil dönemine denk gelmesine rağmen yoğun talep aldıklarını ifade etti ve “Şu ana kadar 650 başvuru yapıldı ve bunlardan 70’ten fazlası ön onay aldı. Bu rakamlar halkımızın ilgisini açıkça ortaya koyuyor” dedi.

AİLE BAŞINA 10 BİN EURO TAŞINMA YARDIMI

Hükümet, Meriç iline taşınacak ailelere vergilerde indirim ve kolaylık, 10.000 Euro maddi destek sağlıyor. Bu destek, taşınma masraflarını karşılamanın yanı sıra, bölgenin nüfusunu artırmak ve ekonomik canlılığı teşvik etmek amacıyla veriliyor.

“Ailelerin evlerini alıp Meriç iline taşınmalarını destekliyoruz. Bu güzel topraklar, Yunan olmaktan gurur duymamıza vesile oluyor. Yoğun bir ilgiyle karşılaştık,” diyen Bakan Mihailidou, programın başarısına bağlı olarak başka bölgelere de genişletilebileceğini söyledi.