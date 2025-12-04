Yunanistan'da yolsuzluğa karşı ayaklanan çiftçiler ülkeyi ablukaya aldı. Edirne sınırını traktörleriyle geçilemez hale getiren protestocular şimdi de Bulgaris ve Makedonya sınırlarını kapadı.

Hükümet protestocular için resmi uyarıda bulundu, sınırlardan çekilmelerini söyledi. Ancak bu uyarırdan sonra daha fazla traktör sınırlara dayandı.

Geciken Avrupa Birliği destekli tarım sübvansiyonları ödenmediği için büyüyen protestolar traktör konvoyları ülkenin en işlek otoyollarını tamamen kapadı.

Yunan sürücüler, kapanan otoyollar sebebiyle daha uzun güzergahlara yönlendirildi. Çiftçiler hafta sonunda da bazı bölgelerde yolları kapatmıştı.

ÜLKEYİ KİLİTLEYEN SKANDAL

Ödemelerdeki gecikme AB fonları için yapılan sahte başvuru iddialarının ortaya çıkmasından sonra başladı.

İddiaya göre hükümete yakın bazı kişiler sahte başvurular kullanarak AB sübvansiyonlarını zimmete geçirdi.

Bu yıl tarım sektörü hem geciken desteklerden hem de keçi ve koyun çiçeği salgını nedeniyle yapılan toplu hayvan itlafından darbe aldı.

Protestocular, hükümetin destek değerlendirmelerini hızla yenilemesini istedi ve eylemleri büyütme sözü verdi.

Protestoyu düzenleyen "Ulusal Blokaj Komitesi" üyesi Kostas Tzelas daha da yoksullaştıkça daha kararlı olduklarını söyledi.

Paranın fırsatçılar tarafından çalındığını ve devletin geri alıp çiftçilere vermesi gerektiğini ekledi.

AB SORUŞTURMA BAŞLATTI

Protestoları ateşeleyen skandal, Haziran ayında beş üst düzey yetkilinin istifasına yol açtı ve tarım desteklerini yöneten devlet kurumunun kademeli kapatılmasına sebep oldu.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında son haftalarda onlarca kişi sahte beyanla fon almaktan gözaltına alındı.

AB kurumları bunun büyük ölçekli bir sübvansiyon dolandırıcılığı ve kara para aklama düzeniyle bağlantılı olduğunu söyledi. AB,Yunan kurumlarına soruşturma başlattı.