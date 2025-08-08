BTK’dan yapılan açıklamada, sahte e-imza skandalının bir üniversitenin şikâyeti üzerine ortaya çıktığı belirtildi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik incelemeler sonucunda, Ağustos 2024’ten itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “BTK tarafından tespit edilen 35 sahte e-imza derhal iptal edilmiş, devam eden çalışmalarda ise 9 ek sahte e-imza daha iptal edilmiştir. Sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları güçlendirilerek daha etkin önlemler alınmıştır” denildi.

'VATANDAŞLARA SMS İLE UYARI'

Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla, tüm Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) sahiplerine, T.C. kimlik numaralarına kayıtlı mobil numaralar üzerinden bir bilgilendirme SMS’i gönderildiği belirtildi. SMS’te, vatandaşların adına üretilen güvenli elektronik imzaların e-Devlet platformundaki “Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama” hizmeti üzerinden (https://turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama) kontrol edilebileceği bildirildi.BTK, açıklamasında dijital sahteciliğe karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Sahte diploma skandalı, e-Devlet sistemine sızarak usulsüz diplomaların resmi olarak işlendiği iddialarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Soruşturmanın yeni detayları merakla bekleniyor.