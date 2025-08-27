Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Temu'dan örnek ürünler sipariş ederek laboratuvarda analiz yaptırdıklarını açıkladı. İçten, “İncelediğimiz ayakkabıların yüzde 50’sinde hem kanserojen kimyasallar hem de ağır metaller bulundu. Bu sonuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile paylaştık. Tüketici için ciddi riskleri vurguladık” dedi.

İçten ayrıca, Bakan Bolat'ın kısa süre içinde düzenleme yapılacağına dair mesaj verdiğini aktararak, "Tedbir çok yakında alınabilir" diye konuştu.

AYAKKABILARDA KANSOREJEN MADDE TESPİT EDİLDİ

İçten, Temu'dan gelen ürünlerin TAREKS benzeri güvenlik ve denetim sistemlerinden geçmediğine dikkat çekerek, "Türkiye’de her platform satış yapabilir, buna karşı değiliz. Ancak eşit şartlarda rekabet etmek istiyoruz. 2024 verilerine göre Temu üzerinden ülkeye 8 milyon çift ayakkabı girdi. Türkiye’nin toplam 72 milyon çiftlik ithalatında bu oran yüzde 10’u aşıyor. Bu durum, 200 orta ölçekli ayakkabı üreticisinin kapanmasına neden oldu" dedi.

Temu'nun yalnızca ayakkabı satışından Türkiye’ye yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde ettiği de açıklandı.

YABANCI E-TİCARET SİTELERİNİN TÜRKİYE'YE ETKİSİ

Yalnızca Temu değil, genel olarak yabancı e-ticaret sitelerinin Türkiye'deki ekonomik yükü de giderek artıyor. Geçen yıl bu platformların cirosu 43 milyar lira olarak kaydedildi. 2025’te ise bu rakamın 83 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) raporuna göre, yabancı menşeili siteler bu yıl Türkiye’de 500 milyar liralık katma değer kaybına sebep olabilir.