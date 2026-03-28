Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD-İsrail savaşında bir ateşkes sağlanması adına Pakistan’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan el Saud ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Bedir Abdüllati ilebir araya geliyor.

Pakistan, küresel enerji krizine yol açan ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşında merkezi arabulucu rolü üstlenirken Türkiye gerilimi düşürmek için İran, ABD ve Körfez ülkeleri arasında mekik dokuyor.

İslamabad yarın başlayacak üst düzey diplomatik zirveyle Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlarını ağırlayacak.

Pakistan Başbakan Yardımcısı İshak Dar’ın davetiyle gerçekleşecek bu iki günlük ziyaret bölgesel tansiyonu düşürmeyi hedefliyor.

Bu kritik temaslar sahada diplomatik köprülerin kurulması için temel olacak. Zirve boyunca tarafların ana gündem maddesini çatışmaların dindirilmesi oluşturuyor.

İslamabad yönetimi bu hamleyle petrol piyasalarındaki volatiliteyi azaltacak diplomatik çözümler aramayı sürdürüyor.

İRAN VE PAKİSTAN LİDERLERİ GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre heyetler Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya gelerek bölgesel gerilime karşı ortak tutum geliştirecek.

Bu esnada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şerif görüşmede Pakistan’ın savaşı durdurmaya yönelik diyalog çabalarına verilen destekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Şerif süreci "Pakistan'ın diyalog kanallarını işleterek ABD ve İsrail’in İran'a karşı yürüttüğü bu savaşı durdurmak adına sergilediği çabaların İran Cumhurbaşkanı tarafından takdirle karşılanmasından dolayı kendilerine teşekkürlerimi sundum" sözleriyle anlattı.

Pakistanlı lider ABD ile Körfez ülkeleriyle yürütülen diplomatik temaslar hakkında Tahran yönetimine bilgi aktardı.