ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Washington yönetiminin bölgede izlediği yolla ilgili bilgi verdi.

Barrack, önceki gün Bahreyn’de Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü forumunda konuştu. Barrack, “Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı. Trump, Erdoğan’a dört kez teşekkür etti” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Katar’ın “müthiş bir iş” çıkardığını belirten Tom Barrack, “Özellikle Türkiye’nin Hamas ile ilişkileri, onları terör örgütü olarak nitelememesi, ateşkes için sonuna kadar gelmelerini sağladı” diye konuştu.

‘SÖMÜRGECİ TUTUM’

Donald Trump’ın “barış çabalarını” öven Barrack, “Başkan her yerde satranç tahtasını tamamen değiştirdi. Türkiye ve İsrail savaşmayacak. Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi’nden Akdeniz’e kadar bir iş birliği göreceksiniz” ifadelerini kullandı. Terör örgütü PKK’nın ana omurgasını oluşturduğu SDG ile Suriye yönetimi arasındaki müzakerelerin sürdüğünü belirten ABD’li elçi, “(SDG ile) Bir ortak nokta bulmaya çok yakınız” açıklaması yaptı. Barrack, “Osmanlı’nın yıkılmasından bu yana Batı’nın yaptıkları hataydı. Sömürgeci tutum işe yaramadı. Bu modeller çöktü” dedi.

Türkiye’den giden 2 bin PKK’lı YPG safına geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de yaptığı açıklamalarla başlayan “Terörsüz Türkiye” sürecinde Türkiye’den çekildiği öne sürülen PKK’lıların nerede olduğu tespit edildi. Türkiye gazetesinin haberine göre; sene başından bu yana sınır dışına çıktıkları belirtilen 2 bin PKK’lı terörist, terör örgütünün Suriye’deki uzantısı YPG saflarına katıldı.

Bu gelişme istihbarat birimleri tarafından da doğrulandı. PKK’lıların YPG’ye katılması hafta içinde toplanacak olan Meclis’teki komisyonda da gündeme gelecek. MİT son gelişmeleri aktaracak. Ankara, “süreci doğrudan etkilediği için” SDG’nin de tasfiyesinin tamamlanmasını bekliyor. Türkiye’nin bu kişilerin Şam’ın yeni ordusuna katılmasına itiraz ettiği ifade ediliyor.