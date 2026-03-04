Uzun süredir sosyal yardım verilerini paylaşmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayınladığı son rapor acı gerçeği ortaya çıkardı. Rapora göre Türkiye’de 3 milyon 991 bin 766 haneye her ay 5 bin 50 lira sosyal yardım yapılıyor. Her evde ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayıldığında ülkede toplam 5 milyon 967 bin 64 kişinin sosyal yardımlarla ayakta durduğu gerçeği ortaya çıkıyor.

2025’te elektrik faturasını ödeyemeyen 3 milyon 509 bin 828 evin ışığı devlet yardımı ile yandı. 1 milyon 46 bin 793 eve gıda, 1 milyon 302 bin 353 eve de kömür yardımı yapıldı. 717 bin 773 konut da doğalgaz yardımından yararlandı. Milyonlar yardımla doydu, yardımla ısındı ve ışığı da yardımla yakabildi.

26 MİLYON BAŞVURU

2021’den bu yana e-Devlet üzerinden 26 milyon 792 bin 172 kişi sosyal yardım başvurusu yaptı. Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’na da 2025 yılında 4 milyon 718 bin 583 sosyal yardım başvurusu yapıldı. 2025 yılında tüm kamu kurumları tarafından yapılan sosyal yardım ödemesi 587.1 milyar TL oldu. 2019 yılında 2 milyon 501 bin 106 hane sosyal yardım- dan yararlanırken, 6 yılda bu sayı 1 milyon 490 bin 660 arttı. Bu veriler, Türkiye’deki yoksulluğa da mercek tuttu.

8 milyon kişi sağlık primini ödeyemedi

Kişi başına düşen gelir seviyesi, brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan vatandaşlar için genel bütçeden ödenen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine ilişkin veriler de yoksulluğu gözler önüne serdi. Ödeme gücü yetmediği için GSS primi devlet tarafından karşılanan kişi sayısı 2018'de 6 milyon 945 bin 909 kişiyken, 2025 yılına gelindiğinde bu sayı 8 milyon 217 bin 937 kişiye çıktı.