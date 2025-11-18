Türkiye, hafta sonunda birçok bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından yeniden ılık havaya dönüyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yer yer 20 santimetreyi bulan kar örtüsü oluşurken, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava dalgasının ülkeyi kısa bir süreliğine terk ettiğini açıkladı.

"BAHAR TEKRAR GELİYOR"

Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda batı bölgelerden başlayarak sıcaklıkların hızla artacağını belirtti. “Bahar tekrar geliyor” ifadelerini kullanan Şen, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacağını söyledi. İstanbul’da dün 15-16 derece ölçülen hava sıcaklığının bugün 20 dereceye, yarın ise 21-22 derecelere ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Aynı şekilde Sivas gibi hafta sonunda düşük sıcaklıkların hissedildiği illerde de termometrelerin yükselmesi öngörülüyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde etkisini gösterecek güneşli havanın arkasındaki kuraklık tehlikesine de işaret etti. Yağış beklentisiyle ilgili değerlendirmede bulunan Şen, Trakya’da (Edirne civarı) görülebilecek hafif yağışlar dışında Türkiye genelinde 5-6 gün boyunca yağış öngörülmediğini bildirdi.