Amerikan otomobil markaları Türkiye otomotiv piyasasına geri dönüyor. Bir dönem Türkiye'den çekilen Chevrolet yeniden piyasaya giriş yapacak, onun yanında GMC ve Cadillac da artık ülke pazarında satışa sunulacak. Piyasada harekete sebep olması beklenen otomobil markalarının açıklanan fiyatları ise dudak uçuklattı. Bazı modellerde fiyatlar 55 milyon lirayı aşarken yüksek vergi ve ithalat maliyetlerinin fiyatları bu seviyeye çıkardığı öne sürüldü.

FİYATLARI ÇOK YÜKSEK

Yüksek vergiler ve ithalat maliyetleri nedeniyle ABD merkezli SUV ve performans modelleri Türkiye'de ultra lüks segmentte konumlanıyor. Listenin en erişilebilir modeli GMC Sierra Denali Standard Bed 11 milyon TL'den başlıyor.

GMC'nin üç sıra koltuklu SUV modeli Yukon Denali 27 milyon 750 bin TL'ye satılıyor. Bu modelin ABD'deki başlangıç fiyatı yaklaşık 84 bin dolar seviyesinde.

Tam boy lüks SUV sınıfında fiyatlar dikkat çekiyor. Chevrolet Tahoe RST 21 milyon, Tahoe High Country 23 milyon 500 bin, Suburban High Country 25 milyon 500 bin TL'den satışa sunuluyor. Cadillac Escalade modellerinde fiyatlar daha da yükseliyor. Escalade Sport Platinum ve Lux Platinum 36 milyon, ESV Sport ve Lux Platinum 38 milyon 500 bin TL. Listenin en üstünde Escalade V Series yer alıyor ve fiyatı 45 milyon 500 bin TL.

55 MİLYONLUK LÜKS

Listenin en pahalı modeli ise Chevrolet Corvette Z06 Coupe oldu. Bu model 55 milyon 500 bin TL'lik fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Aracın ABD'deki başlangıç fiyatı yaklaşık 120 bin dolar. Türkiye fiyatı vergi yükü ve ithalat maliyetleriyle katlanmış durumda. Daha erişilebilir Corvette alternatifi Stingray 3LT Coupe ise 32 milyon 500 bin TL'den satılıyor.

Türkiye'de bu segmentte fiyatları belirleyen başlıca unsurlar yüksek motor hacmi nedeniyle sıfıra varan ÖTV dilimi, KDV, ithalat ve lojistik maliyetleri ile düşük adetli özel ithalat olarak sıralanıyor. Bu nedenle ABD fiyatı ile Türkiye fiyatı arasında ciddi makas oluşuyor.

Cadillac, GMC ve Chevrolet modelleri Türkiye'de geniş kitlelere değil üst segment SUV alıcılarına, koleksiyonerlere ve performans odaklı niş müşteri grubuna hitap ediyor. Özellikle Escalade V Series ve Corvette Z06 gibi modeller Türkiye pazarında vitrin ürünü konumunda bulunuyor.