Türkiye Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu uçak faciasına ağlarken acı bir haber de Hırvatistan'dan geldi.

Ülkeye bakıma giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait iki yangın söndürme uçağından biriyle telsiz irtibatının kesildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, uçakta bulunan pilota ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."