Komşu ülke Yunanistan, Batı Trakya'da azalan nüfusu yeniden artırabilmek amacıyla teşvik programı uygulamayı sürdürüyor.



Bu yılın şubat ayında Yunan Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile birlikte, Edirne'ye komşu köylerde yerleşik nüfusu artırabilmek için destek ödemesi vermeye başlayan Yunanistan, Meriç Nehri boyunca uzanan köylere yerleşen vatandaşlarına 10 bin euro (yaklaşık 500 bin TL) ödeme yapılacağını ilan etmişti.

ÇOCUK SAYISI ARTTIKÇA DESTEK MİKTARI KATLANACAK



Düzenleme ile nüfusu 500'ün üzerinde olan yerleşim yerine taşınacaklar için 6 bin euro destek ödemesi yapılacağı ilan edilirken, ailenin sahip olduğu her çocuk için bu tutar bin euro artırılacak ve toplamda destek ödemeleri 10 bin euroya ulaşabilecek.



Sosyal Uyum ve Aile İşleri Bakanı Domna Michailidou, söz konusu uygulamayı destekler nitelikte açıklamalar yaparken, proje kapsamında yerleşilecek örnek köylerin adları da belli oldu.



Türk nüfusunun da etkin olduğu bu köyler Meriç Nehri’nin bulunduğu Evros ilindeki sınır hattında bulunan Sofulu (Soufli), Kumçiftliği (Orestiada) ve Dimetoka (Didymoteicho) olarak belirlendi.











