Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Türkiye’ye ithal edilen bazı araç modellerine iki ay içinde gelecek ek vergilerin hangi marka ve modelleri kapsadığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı karara göre, hibrit ve içten yanmalı araçlar için toplam vergi oranı yüzde 35’e (%10 + %25), elektrikli araçlar için ise yüzde 40’a( %10+%30) çekilecek. Bu değişiklik özellikle Japonya, Güney Afrika ve Meksika menşeli araçları etkileyecek.

EK VERGİ MAĞDURU MODELLER

İki ay sonra yürürlüğe girecek uygulamada birçok araç modeline ek %25 gümrük vergisi eklenecek. Bu modellerin çoğu Japonya’dan ithal edilirken, bazıları Güney Afrika ve Meksika menşeli. İşte öne çıkan modeller:

Güney Afrika: VW Polo, BMW X3

Meksika: Audi Q5, BMW M2

Japonya: Toyota Corolla Cross, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado, Honda Civic, Honda Jazz, Honda HR-V, Honda CR-V, Nissan X-Trail, Subaru Forester, Subaru Crosstrek, Lexus LBX, Lexus NX, Lexus RX, Lexus LM, Suzuki Swift

Bu arada Toyota’nın Türkiye’deki fabrikası, yeni yatırımlar için muafiyet kapsamında olsa da mevcut modeller ek vergiden muaf değil.

ABD VE ÇİN'E VERGİ AVANTAJI

ABD ve Çin menşeli araçlarda vergi oranları düşürüldü. Örneğin ABD’de toplam vergi %70’ten %35’e, Çin’de ise %50’den %35’e çekildi. Ancak Japonya, Meksika ve Güney Afrika’dan gelen araçlar için vergi yükü daha da arttı, mevcut yüzde 10’luk oranlar %25-30’a yükseldi.

İTHALAT DURABİLİR

Ek vergilerle birlikte bazı modellerin Türkiye’ye gelmesi zorlaşacak. Özpeynirci, “Yeni yatırımlara muafiyet tanınırken mevcut araçların cezalandırılması anlaşılır değil” yorumunu yaptı. Piyasada fiyatların yükselmesi ve bazı araçların ithalatının durması bekleniyor.