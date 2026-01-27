Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporları, Kuzey Afrika üzerinden taşınan çöl tozlarının Türkiye sınırlarına ulaştığını ortaya koydu. Sahra Çölü kaynaklı bu yoğun toz bulutları, lodos fırtınasının da etkisiyle özellikle batı bölgelerden yurda giriş yaptı. Uzmanlar, çöl tozlarının hava kalitesini ciddi şekilde düşüreceğini belirtiyor.

MARMARA, EGE VE AKDENİZ'DE GÖKYÜZÜ TURUNCUYA DÖNÜYOR

Binlerce kilometre yol kat eden mineral açısından zengin ince toz partikülleri, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Gökyüzünde oluşan puslu, zaman zaman kızılımsı görüntü, milyonlarca toz zerreciğinin atmosferde asılı kalmasından kaynaklanıyor. Bu durum hem görüş mesafesini düşürüyor hem de solunum yolları için risk oluşturuyor.

YAĞMURLA BİRLEŞİRSE ÇAMUR OLARAK YAĞABİLİR

Uzmanlar özellikle ev temizliği, cam silme ve araç yıkama planı yapanları uyarıyor. Havada yoğun şekilde bulunan çöl tozu, nem veya hafif yağışla birleştiğinde yeryüzüne çamur şeklinde inebiliyor. Bu durum araçların kısa sürede kirlenmesine, camların daha lekeli görünmesine neden olurken, dışarıda kurutulan kıyafetlerin kumaş yapısına da zarar verebiliyor.

Hava Forum adlı X hesabı da toz taşınımı sona erene kadar araç yıkama ve temizlik işlemlerinin ertelenmesi çağrısında bulundu.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR İÇİN BÜYÜK RİSK

Havada asılı kalan mikroskobik toz partikülleri, solunum yoluyla akciğerlerin en derin noktalarına kadar ulaşabiliyor. Özellikle astım, KOAH ve kronik solunum yolu hastalığı bulunan bireylerde nefes darlığı, öksürük ve göğüs sıkışması şikayetleri artabiliyor. Uzmanlar, risk grubundaki vatandaşların mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını, çıkmak zorunda kalanların ise maske kullanmasını öneriyor.

METEOROLOJİ'DEN 24 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ocak Salı günü için 24 ilde sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Uyarı yapılan iller arasında Adana, Antalya, İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Samsun, Trabzon ve Hatay gibi birçok il yer alıyor. Çöl tozunun bu hava sistemiyle birlikte etkisini artırabileceği belirtiliyor.

LODOS, SAĞANAK VE SOĞUK HAVA KAPIDA

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da lodosun zaman zaman kuvvetli eseceği ve gün boyu sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor. Ankara’da akşam saatlerinde yağmur beklenirken, İzmir ve Antalya’da kuvvetli yağışa ek olarak dolu ve hortum riski bulunuyor.

Yetkililer, çöl tozu geçişinin ardından Türkiye genelinde daha soğuk ve sert bir hava sisteminin etkili olacağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.