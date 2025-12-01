Avrupa ülkeleri, özellikle Suriye savaşı sonrası artan kaçak göçle mücadelede çok farklı bir sisteme geçti. Önce Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka, geri dönüş teşvik primini başlattı. Onu İsveç izledi. Şimdi, gönüllü olarak geldikleri ülkeye geri dönenlere kişi başı 27 bin ile 32 bin Euro arasında "Gönüllü dönüş primi" ödenecek. Aile olarak dönülüyorsa rakam 50 bin Euro‘yu aşacak.

Yasa dışı göçe karşı sıkı politika uygulayan Danimarka, "Ülkemizde kalmak için boş hayallere kapılmayın" diyerek, baştan beri kaçaklara hiçbir hak vermiyor. İlticalar ve oturma izinleri ise oldukça kısıtlı. Gelenler, halkın arasına karıştırılmıyor. Geri dönecek Suriyelilere kişi başı en az 27 bin Euro teşvik primi verilecek. Dört kişilik bir aile için teşvik 67 bin 400 Euro olacak. Geri dönen Türkler de teşvik priminin yarısını Danimarka’da, kalanını Türkiye’ye vardıktan bir yıl sonra alacak.

İSVEÇ, ÜÇ TAKSİTTE

Kişi başı dönüş primi 32 bin Euro’ya yükseldi. Bu rakam 1 Ocak 2026’da başlayacak ve bir önceki rakama göre yüzde 3400 oranında artış demek. Aile başına dönüş yardımı 55 bin Euro olacak. Ülkede oturma izni olanlar da bu dönüş yardımından yararlanacak. Kesin dönüş ödemeleri üç taksitte olacak. Ödemenin yüzde 20’lik ilk taksidi, terk kararından sonra İsveç’te ödenecek. İkinci taksit, gidilecek ülkeye ulaşıldığında ödenecek. Kalan miktar ise dönüş ülkesinde, en erken 15 ay sonra karşılanacak. Yasadan 12 Eylül 2024’ten önce oturma izni alan göçmen ve sığınmacılar yararlanacak.

ALMANYA, AVUSTURYA, HOLLANDA...

Ülkede kitlesel iadeler tartışılıyor. Türkiye ile yapılan Geri Kabul Anlaşması gereği, Türkiye üzeri gelip de ilticaları reddedilenlerin geri gönderilmesi mümkün. Kaçak gelen Türkler’e zaten iltica hakkı tanınma oranı yüzde 8’in bile altında. Onlar hemen Türkiye’ye iade edilecek. Almanya şu anda ülkeyi gönüllÜ terk edenlere 1000 Euro, artı yol parası veriyor. Aile başı 5000 Euro’yu bulabiliyor. Ancak politikacılar bunun artırılmasını istiyor. Avusturya ve Hollanda da aynı ödemeleri yapıyor.