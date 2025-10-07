

45 milyonluk villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamaları sebebiyle hakkında yakalama kararı olan Hikmet Tuğsuz geçen sezon Survivor yarışmasından kendi isteğiyle ayrılmıştı.

"Aylardır şampiyon olmak için savaştım. Ama mecburen ayrıldım, ağlaya ağlaya Survivor'a veda ettim" diyen Tuğsuz, Türkiye'ye dönmemek için ülke ülke dolaşırken Survivor 2026'nın kadrosu belli olmaya başladı.

Acun Ilıcalı önceki gün kadroda yer alan ilk yarışmacının Bayhan olduğunu açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Hikmet Tuğsuz Instagram'da yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Hikmet, Yiğit Poyraz ile parkurda yarıştığı bir anı "Yükleniyor" notuyla yayınladı.

Hikmet'in bu paylaşımını gören takipçileri "Survivor 2026'ya katılacak mı?" sorusunu sordu. Ancak konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.