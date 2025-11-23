Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Afrika'ya doğru göç etmeye hazırlanan Pelikanlar, göç rotalarında bulunan Türkiye'de birçok şehirde mola veriyor.





Türkiye üzerinden Afrika'ya seyahat eden bir pelikan sürünün Erdek ilçesinde mola vermesi, bazı pelikanların kalabalık sahillerde karaya çıkmasına neden oldu. Sahilde balık tutarken yanlarına gelen pelikanları görenler hem şaşırdı hem de keyifli anlar yaşadı. Sahildeki balıkçılar ve çevredeki vatandaşların balıkla beslediği pelikan, karnını doyurduktan sonra tekrar denize girip, gözden kayboldu.

UZMANLAR UYARIYOR: 'LÜTFEN BESLEMEYİN'

Yüzerek sahile gelen pelikana, "Gel, gel koca gagalı. Gel koca gagalı" diyen vatandaşlara uyarıda bulunan yetkililer, son yıllarda çok sayıda pelikanın düzensiz beslenme alışkanlıkları nedeniyle göç etmeyi unuttuklarına dikkat çekti.



Türkiye'yi göç rotası olarak kullanan bazı pelikanlar, mola verdikleri bölgede balıkçılar başta olmak üzere halk tarafından yoğun şekilde beslenirken, bu durum pelikanların göç etmeyi bırakmasına ve söz konusu bölgeye yerleşerek 'tembelleşmesine' neden olmakta.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, pelikanların vatandaşlar tarafından besin ihtiyacının karşılanmasından dolayı göç etme davranışını durduğunu belirterek, yaban hayvanlarının acil durumlar haricinde beslenmemesi uyarısında bulundu.





