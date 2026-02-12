Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, kadro planlamasında dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Karim Benzema'yı transfer eden Al Hilal, Fransız oyuncuyu kadrosuna katmasının ardından yabancı sınırını boşaltmak için radikal bir karar aldı. KADRO DIŞI KALDI Sporx'in haberine göre mavi-beyazlı ekip, Darwin Nunez ve Pablo Mari'yi Suudi Arabistan Pro Lig kadro listesinden çıkardı. Darwin Nunez'in ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ve görüşmelerde ciddi aşama kaydedilmişti. Ancak oyuncunun Türkiye'ye transfer olmaya soğuk bakması ve yüksek maaşında indirime gitmemesi nedeniyle sarı lacivertli ekip, transferi tamamlayamadı. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, yabancı sınırını boşaltmak adına Darwin Nunez'i kadro dışı bırakması Uruguaylı golcüye şok etkisi yarattı. Nunez, sezonun geri kalanında Asya Şampiyonlar Ligi maçları haricinde takımında forma şansı bulamayacak.

