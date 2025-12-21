Çinli otomotiv devi ByD, Temmuz ayında Türkiye'de bir otomobil fabrikası kurmak için anlaşma imzalarken, atılan imzaların ardından ByD'nin Türkiye'de sattığı otomobillere gümrük vergisi muafiyeti getirildi.



Bu durum, Çinli araç üreticisinin otomotiv pazarını adeta domine etmesine yol açarken, aradan geçen 18 aya yakın sürede ByD tarafından Manisa'da henüz tek bir çivi dahi çakılmadı. Türkiye'yi oyalayan Çinli şirket, Manisa'dan çok daha sonra duyurduğu Macaristan'daki fabrikasının inşaatına resmen başlarken, bu durum Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

BYD'YE GÜMRÜK RESTİ ÇEKİLDİ



Dolu Batarya'nın haberine göre, aldığı teşvikler sayesinde yalnızca gümrük muafiyeti ile 1,5 milyar doların üzerinde avantaj sağlayan ByD'nin fabrika konusunda herhangi bir adım atmaması, hükümeti kızdırdı.



Ticaret Bakanlığı, ByD marka otomobilleri gümrükte rutin işlemlerin üzerinde bekletmeye başlarken, bu durum ödemesi yapılan binlerce ByD aracının teslimatının aylarca sarkmasına neden oldu.

Dolu Batarya yayınında açıklamalarda bulunan otomotiv alanında içerik üreten İbrahim Halil Arslan ve Bilal Akgündüz, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:



'ÇİN'DEN GELEN ARAÇLAR GÜMRÜKTE BEKLETİLİYOR'

ByD'nin şu anda gümrükle alakalı bir problemi var.

Bayiler üzerinden araç siparişi yapan çok sayıda kişiye uzun süredir araçları teslim edilmiyor. Çünkü Türkiye, artık çok fazla oyalandığı için ByD araçlarına gümrükte zorluk çıkarmaya başladı. Bayiler, araç siparişi veren müşterilere "Otomobilinizi gümrükten çekmekte zorlanıyoruz" şeklinde açıklama yapıyor.

Eğer yakın zamanda bir otomobil aldıysanız ve gümrük problemi olduğu size beyan edildiyse muhtemelen birkaç hafta ila birkaç ay arasında bir süre daha bekleyebilirsiniz. İlgili devlet kanalları, ByD'nin ayak sürmesine karşılık veriyor şu anda. Yapılması gereken yapılıyor.

'TÜRKİYE'DE ARAÇ SATMALARI TAMAMEN YASALANABİLİR'



Bu araçlar fabrika tarafında bir yatırım değişikliği olmazsa uzun süre bekletilecek. Buradaki sorunun çözülmesi gerekiyor artık çünkü şu ana kadar müşteriye yansımayan süreç artık müşteri için de problem olmaya başladı.



ByD'nin bu noktadan sonra fabrika yatırımından vazgeçmesi halinde Türkiye'de ByD'nin satış yapmasının önü bile kesilebilir. Çünkü çok ciddi bir taahhüt alınarak başlayan ticaret, ortaklık bozulduktan sonra mutlaka sıkıntıya neden olacaktır.



Gümrükte bu araçlar bekliyor, tescil yapılamıyor. Araçlar 2026 yılında çıkacak deniliyor ancak bu kadar gecikince haliyle araç sahiplerinin de vergi tarafında bir zararı olacak. Belki de yeni bir otomobil almak için mevcut araçlarını sattılar ve şu anda otomobilsiz kaldılar. Diğer taraftan paranın maliyeti ve belki de ByD diyecek ki araçların fiyatı değişti, bi 100 bin TL daha ver diyecek.