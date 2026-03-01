Sosyal medyada son günlerde hızla yayılan ve İran sınırından Türkiye'ye kaçak girişlerin başladığını iddia eden görüntüler, resmi makamlarca yalanlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmayan eski çekimlerden oluştuğunu ve kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğunu açıkladı.

ESKİ GÖRÜNTÜLER YENİDEN DOLAŞIMA SOKULDU



DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin dezenformasyon içerdiği belirtildi. Görüntülerin zamanı ve yeri belirsiz eski çekimler olduğu, son bölgesel gelişmelerin ardından kasıtlı olarak yeniden paylaşıma sunulduğu tespit edildi. Söz konusu paylaşımların Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut veri bulunmadığı vurgulandı.



SINIR GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ALGI OPERASYONU



Açıklamada, bu tür paylaşımların sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçladığı ifade edildi. Türkiye'nin hudut güvenliğinin 7/24 esasına dayalı çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde sağlandığı kaydedildi.

Vatandaşlara asılsız iddialara itibar etmemeleri ve yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate almaları çağrısında bulunuldu.