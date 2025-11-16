Reuters'ın haberine göre Bulgaristan Devlet Rezervleri Bakanı Assen Asenov, ülkede 35 günlük benzin, 50 günlük dizel stoğu kaldığını açıkladı. Enerji Bakanı Zhecho Stankov ise daha karamsar bir tablo çizerek mevcut stokların sadece 4-5 günlük tüketimi karşılayabileceğini söyledi.

Yaptırımlar nedeniyle Bulgaristan'ın yakıt temin ettiği Lukoil'in boru hatlarının devre dışı kalması, ülkenin dışarıdaki ham petrol ve ürün stoklarına erişimini de riske atıyor.

RAFİNERİYİ AYAKTA TUTMA ÇABASI

Bulgaristan'ın en büyük rafinerisi olan Burgas Rafinerisi, yaptırımlar sonrası kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bakan Stankov, rafinerinin çalışabilmesi için ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı OFAC ile kesintisiz iletişim kurduklarını söylerken, kısa vadede piyasada arz sorunu yaşanmadığını belirtti. Önlemler kapsamında;

- Dizel ve havacılık yakıtı ihracatı geçici olarak yasaklandı,

- Parlamento, rafinerinin devralınıp satışının gerçekleştirilmesi için hükümete yetki verdi,

- Kritik altyapı için ek güvenlik önlemleri uygulandı.

TÜRKİYE'YE 4 MİLYAR TL'Yİ AŞAN BORÇ: BOTAŞ GAZI KESTİ

Bulgaristan'ın enerji krizi yalnızca akaryakıtla da sınırlı değil. Ülkenin kamu doğalgaz şirketi Bulgargaz, Türkiye'den aldığı doğalgazın ödemelerini yapamadığı için BOTAŞ, gaz akışını durdurdu.

2023'te imzalanan ve 13 yılı kapsayan anlaşmaya göre Bulgaristan, her yıl Türkiye'den 1,5 milyar metreküp doğalgaz satın alacaktı. Ancak anlaşmanın üzerinden sadece 1,5 yıl geçmişken Bulgargaz'ın;

- 4 milyar lirayı aşan borç biriktirdiği,

- Ödemeleri durdurduğu,

- Enerji arz güvenliğini tehlikeye attığı ortaya çıktı.

Bulgaristan Enerji Bakanı Jeco Stankov ise sözleşmeyi sert sözlerle eleştirerek, "Bu anlaşma devlet şirketimizi dezavantajlı konuma soktu. Bulgargaz adeta 200 yıllık karını Türkiye'ye devretmiş!" ifadelerini kullanmıştı.

Stankov ayrıca anlaşmada fesih maddesi bulunmadığını, bu nedenle Türkiye ile yeni bir müzakere sürecinin zorunlu hale geldiğini vurgulamıştı.