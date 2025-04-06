Türkiye ve Bulgaristan, 2023 yılının ocak ayında imzaladıkları anlaşma ile Botaş'ın 13 yıl boyunca Bulgaristan'a yıllık 1,5 milyar metreküp doğal gaz satması için mutabakata varmıştı.



Alınan doğal gaz karşılığında günlük yaklaşık 1 milyon dolarlık bir ödeme yapması gereken Bulgargaz şirketi, Temmuz 2024'ten bu yana Türkiye'ye yönelik ödemeleri durdurdu.



TÜRKİYE'YE BORCU 4 MİLYAR LİRAYI BULDU



Sofya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Türkiye'ye olan borcu Bulgar şirketi iflasın eşiğine getirdi. Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, şirket üzerindeki mali baskıların büyük ölçüde Türkiye'nin Botaş şirketine olan borçlara dayandığını belirtirken, şu anda borç miktarının 220 milyon leva (4 milyar TL) olduğunu ve en son faturanın alınmasıyla bu rakamın 250 milyon leva'ya çıkmasının beklendiğini ifade etti.



NİSAN AYINDA GÖRÜŞME YAPILACAK

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Bakan Stankov, BNT’deki daha önceki bir röportajında, Bulgargaz’ın Botaş ile yaptığı sözleşme gereği son dokuz aydır ödeme yapmadığını ve bu nedenle borçlarının arttığını vurguladı.

Bu durumun, devletin sahip olduğu şirketin istikrarını tehdit ettiğini belirtti. Stankov, bu sorunu çözmek için Türk mevkidaşıyla Nisan ayı başında bir araya gelmeyi planladığını açıkladı.



GAZ ALMASA BİLE PARAYI ÖDEMEK ZORUNDA

Sorunun temelinde, Bulgargaz ile Botaş arasında imzalanan sözleşmenin "al ya da öde" maddesi yer alıyor.

Bu maddeye göre, Bulgaristan, Türk altyapısından gaz almasa dahi belirlenen ücretleri ödemek zorunda. Bakan Stankov, sözleşmeyi eleştirerek, o dönemde görevde olsaydı böyle bir anlaşmayı onaylamayacağını ifade etti. Ayrıca, söz konusu sözleşmenin Bulgaristan’ın Türk terminalleri ve gaz altyapısını kullanıp kullanmamasına bakılmaksızın ödemeleri zorunlu kıldığını belirterek, bu durumun Bulgargaz’ın zaten zor olan mali durumunu daha da ağırlaştırdığını vurguladı.

13 YILLIK ANLAŞMAYI İPTALE ÇALIŞIYORLAR

Türkiye ile Bulgaristan arasında doğalgaz işbirliğini öngören anlaşma 2023 yılının ocak ayında imzalanmıştı. 13 yıllık anlaşmaya göre Türkiye'den Bulgaristan'a yıllık 1,5 milyar metreküp gaz transferi yapılması kararlaştırılmıştı.

Bulgaristan'ın gaz tedarikçisi Bulgargaz'ın, BOTAŞ’a yapılan günlük ödemeyi 2024'ün Temmuz ayında durdurduğu öğrenildi. Bulgar Milletvekili Kaloyan Metodiev, BOTAŞ ile yapılan sözleşmenin ulusal çıkarlara aykırı olduğunu ve tahkime gidileceğini açıkladı.