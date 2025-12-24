TBMM’de staj yapan öğrencilere yönelik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen adli süreçte kritik bir aşamaya gelindi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı tamamlayarak 5 şüpheli hakkında ceza davası açtı. İddianamede, sanıkların çocuklara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı suç işledikleri iddiası yer aldı.

4 GENÇ MAĞDUR

Hazırlanan iddianamede 4 stajyer öğrenci mağdur olarak yer aldı. Savcılık, sanıkların eylemlerinin birden fazla mağdura karşı ve farklı zamanlarda gerçekleştiğini belirterek suç vasfının ağırlaştırılmasını talep etti.

'KÜÇÜK SEVGİLİM' VE 'FISTIĞIM' MESAJLARI

İddianamede, bazı sanıkların mağdurelerle cep telefonu ve sosyal medya üzerinden iletişim kurarak 'küçük sevgilim', 'fıstığım', 'çok güzelsin' gibi ifadeler içeren mesajlar gönderdiği, mesajların farklı tarihlerde zincirleme şekilde devam ettiği belirtildi. Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenen bu eylemlerin, çocuğa karşı cinsel taciz suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Mağdure beyanlarında, bazı sanıkların iş yeri içerisinde ve dışında tokalaşma bahanesiyle uzun süreli temas kurdukları, sarılma, omza dokunma, belden sarılma, kol ve göğüs bölgesine temas, kulağa fısıldama gibi davranışlarda bulundukları aktarıldı. İddianamede, bu eylemlerin sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturduğu ifade edildi.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR TESPİT EDİLDİ

Bazı mağdureler, sanıkların kendileriyle yalnız kalmaya çalıştıklarını, hitap konusunda 'usta deme, ismimle hitap et' şeklinde telkinlerde bulunduklarını, çalışma alanlarının sık sık değiştirildiğini ve bu durumun baskı unsuru olarak kullanıldığını beyan etti.

İddianamede, mağdureler tarafından dosyaya sunulan WhatsApp mesaj ekran görüntülerine de yer verildi. İnceleme sonucunda, sanıklara ait hatlardan gönderildiği tespit edilen mesajlarda, mağdurelere yönelik cinsel içerikli, duygusal bağ kurmaya yönelik ve rahatsız edici ifadelerin bulunduğu, mesajların süreklilik arz ettiği belirtildi.

16,5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Başsavcılık, sanıklar hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” ile “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğu cinsel istismarı” suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. Dosya, önümüzdeki günlerde ilgili ağır ceza mahkemesinde görülecek.