"11 Ay Çalışıp 1 Ay Tatil Yapıyoruz"

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, Almanya’da yaşayan gurbetçi, iş temposuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Biz orada 11 ay boyunca bir aylık tatil için çalışıyoruz. Burada ise herkesin hafta sonu tatili var.”

Bu açıklama, kısa sürede viral olurken, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının sert tepkilerini de beraberinde getirdi.

Tepki Yağdı: “Almanya’da Hafta Sonu Tatili Yok mu?”

Gurbetçinin sözleri sosyal medyada yüzlerce kullanıcı tarafından yorumlandı. Bazı takipçiler, ifade edilen yaşam şartlarının abartılı olduğunu öne sürerken, yapılan yorumlarda mizahi eleştiriler de dikkat çekti. İşte tepkilerden bazıları:

“Sizin hafta sonunuz yok mu, kimi kandırıyorsunuz?”

“Türkiye’de insanlar bir aylık tatil için ne kadar çalışmak zorunda biliyor musun?”

“Almanya’da hafta sonu tatili yok mu? Orada köle gibi mi çalışıyorsunuz?”

“Kardeşim bu tişört hiç mi uyandırmadı seni?”

“Almanya’da cumartesi öğleden sonra her yer kapanıyor. Saat 4’te herkes sokaklarda yemek yiyor, eğleniyor.”

Sosyal Medya Gündemi Sarsıldı

Video kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşırken, gurbetçinin açıklamaları üzerine başlayan tartışma sosyal medya platformlarının en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.