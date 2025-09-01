Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi olan Lord Rami Ranger, Antalya Havalimanı'ndaki bir fast food zincirinin fiyat listesini paylaştı.

'İNGİLTERE'YE PAHALI DİYENLER ANTALYA'YA GELSİN'

Fiyatların İngiltere'den yüksek olduğunu belirten Ragner, "İngiltere’deki yaşam maliyetinden şikayet edenler, Türkiye’deki Antalya Havalimanı’nı ziyaret etmeli. Orada basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor” ifadelerini kullandı.

Ranger’ın paylaşımında, bir hamburger menüsü, patates kızartması ve 50 cl Efes birasının 27.9 Euro’ya (1.351,21 Türk Lirası) satıldığı fiyat listesi dikkat çekti.

Diğer menülerin fiyatları ise şöyle:

Chess (Hamburger Menü) + French Fries + Efes Draft Beer 50 CL 27.9 Euro

Grilled Sausage (Patates Kızartması ve Sosis Menü) + Efes Draft Beer 50 CL 24.9 Euro

Baba Nachos + Efes Draft Beer 50 CL 19.9 Euro

'NEDEN DÜNYANIN EN PAHALILARI?'

Türk Hava Yolları’nın resmi sosyal medya hesabını da etiketleyen Lord Ragner'in paylaşımı, Antalya Havalimanı’ndaki yüksek fiyatlara yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kullanıcılar, “Antalya ve İstanbul havalimanları neden dünyanın en pahalıları?” ve “Bu tam anlamıyla bir soygun” gibi yorumlarla tepkilerini ifade etti.